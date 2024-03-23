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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Солфорд Сити
Ноттс Каунти - Солфорд Сити: обзор матча 23 марта 2024
Ноттс Каунти
23.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 40 тур
1 : 2
Завершен
Солфорд Сити
53'
Д. Кроули
31'
C. McAleny
87'
C. McAleny
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Солфорд Сити
87'
ГОЛ! 1:2!
C. McAleny
Пас отдал
К. Мортон
80'
Желтая карточка
C. McAleny
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
А. Джатта
73'
70'
Замена
D. John
️️️️
C. Hendry
70'
Замена
К. Мортон
️️️️
Д. Честерс
60'
Замена
J. Luamba
️️️️
Л. Гарбатт
54'
Желтая карточка
C. Hendry
ГОЛ! 1:1!
Д. Кроули
53'
49'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
Замена
J. O'Brien
️️️️
A. Chicksen
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
C. McAleny
Пас отдал
M. Smith
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
8
Sam Austin
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
42
Theo Vassell
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
3
Declan John
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
21
Jezreel Davies
ЦП
8
Matthew Lund
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
4-1-2-3
21
28
15
4
32
20
Робертсон
7
Кроули
10
Джонс
9
20
Джатта
8
3-1-2-5
5
Мариаппа
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Уотт
42
20
Честерс
21
44
14
17
14
15
6
6
15
20
Джатта
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
20
Джатта
14
3
3
14
20
Честерс
39
Мортон
39
Мортон
20
Честерс
29
Гарбатт
22
22
29
Гарбатт
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Солфорд Сити
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
1
Joel Torrance
ВР
10
Kelly N'Mai
ЦП
21
Jezreel Davies
ЦП
8
Matthew Lund
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
10
Kelly N'Mai
ЦП
21
Jezreel Davies
ЦП
8
Matthew Lund
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Ноттс Каунти - Солфорд Сити
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
3
20
Офсайды
2
2
Количество передач
478
302
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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