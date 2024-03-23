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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Гиллинхэм
Моркамб - Гиллинхэм: обзор матча 23 марта 2024
Моркамб
23.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 40 тур
2 : 3
Завершен
Гиллинхэм
11'
J. Slew
64'
C. Brown
18'
O. Hawkins
73'
T. Dieng
86'
C. Mahoney
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Гиллинхэм
90'
+5
Желтая карточка
T. Dieng
Желтая карточка
N. Khumbeni
90'
+2
Замена
Д. Ивула
️️️️
C. Brown
89'
86'
ГОЛ! 2:3!
C. Mahoney
83'
Желтая карточка
С. Мэлони
79'
Замена
J. Andrews
️️️️
G. Lapslie
Замена
Г. Эдвардс
️️️️
J. Adams
76'
Желтая карточка
J. Slew
74'
73'
ГОЛ! 2:2!
T. Dieng
Пас отдал
G. Lapslie
68'
Замена
E. Coleman
️️️️
Р. МакКензи
68'
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
ГОЛ! 2:1!
C. Brown
Пас отдал
Д. Гарнер
64'
Желтая карточка
J. Adams
61'
60'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Д. Уильямс
Желтая карточка
C. Brown
23'
18'
ГОЛ! 1:1!
O. Hawkins
ГОЛ! 1:0!
J. Slew
Пас отдал
C. Brown
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
8
Joe Adams
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
19
Джерард Гарнер
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
12
Kayden Harrack
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
2-3-5
1
Майр
33
Тутонда
4
Бедо
8
18
27
11
2
14
20
19
Гарнер
3-3-1-3
1
Моррис
14
МакКензи
3
5
Эмер
32
23
10
Уильямс
33
Хаттон
22
5
12
8
7
Эдвардс
7
Эдвардс
8
20
39
Ивула
39
Ивула
20
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
14
МакКензи
6
6
14
МакКензи
10
Уильямс
11
Уокер
11
Уокер
10
Уильямс
32
19
19
32
Остались в запасе
Моркамб
Гиллинхэм
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
12
Kayden Harrack
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
12
Kayden Harrack
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Моркамб - Гиллинхэм
4
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
11
Офсайды
1
2
Количество передач
388
344
Сейвы
0
3
Точность передач %
78
70
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
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2016.09.22 00:14
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