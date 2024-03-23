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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Брэдфорд Сити
Хэрроджейт - Брэдфорд Сити: обзор матча 23 марта 2024
Хэрроджейт
23.03.2024, суббота, 16:00
Англия. Вторая лига, 40 тур
3 : 0
Завершен
Брэдфорд Сити
21'
J. March
73'
G. Thomson (П)
79'
Д. Ойегоке (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Брэдфорд Сити
Замена
A. Odoh
️️️️
J. March
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Ойегоке
79'
78'
Замена
H. Chapman
️️️️
T. Wright
74'
Желтая карточка
T. Wright
ГОЛ с пенальти! 2:0!
G. Thomson
73'
Замена
J. Muldoon
️️️️
С. Дули
66'
63'
Замена
C. Kelly
️️️️
M. Platt
63'
Замена
B. Pointon
️️️️
Д. Уокер
Желтая карточка
С. Дули
57'
ГОЛ! 1:0!
J. March
Пас отдал
W. Burrell
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ОП
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Хэрроджейт
2
Derrick Abu
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
18
Jack Muldoon
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Брэдфорд Сити
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
2-1-3-1-3
1
3
МакДональд
2
О'Коннор
14
Фолдс
10
17
14
Сиви
22
Дули
7
6
9
3-1-1-1-4
24
33
Ойегоке
12
Ричардс
3
Райдхэлг
29
МакДональд
21
Смолвуд
7
Уокер
5
2
39
Кук
17
22
Дули
18
18
22
Дули
9
14
14
9
17
20
20
17
5
17
17
5
7
Уокер
23
23
7
Уокер
Остались в запасе
Хэрроджейт
Брэдфорд Сити
2
Derrick Abu
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
Остались в запасе
2
Derrick Abu
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Остались в запасе
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Хэрроджейт - Брэдфорд Сити
1
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
335
381
Сейвы
3
5
Точность передач %
63
65
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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