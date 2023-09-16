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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Бэрроу
Ньюпорт Каунти - Бэрроу: обзор матча 16 сентября 2023
Ньюпорт Каунти
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 40 тур
1 : 1
Завершен
Бэрроу
40'
Ш. МакЛафлин
69'
D. Campbell (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Бэрроу
Замена
M. Bondswell
️️️️
Ш. МакЛафлин
85'
77'
Замена
Д. Честер
️️️️
N. Canavan
73'
Желтая карточка
R. Gotts
70'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
D. Telford
70'
Замена
S. Foley
️️️️
Т. Уайт
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Campbell
61'
Замена
E. Acquah
️️️️
K. Spence
61'
Замена
R. Gotts
️️️️
D. Worrall
Замена
Д. Драйсдейл
️️️️
J. Waite
44'
Вторая желтая
R. Delaney
43'
ГОЛ! 1:0!
Ш. МакЛафлин
Пас отдал
Л. Пэйн
40'
28'
Желтая карточка
N. Canavan
Желтая карточка
Б. Моррис
20'
Пенальти не реализован!
О. Богль
16'
Желтая карточка
S. Bennett
14'
Желтая карточка
R. Delaney
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
9
Уилл Эванс
ЛВ
3
Adam Lewis
ЦП
11
James Waite
ЦП
27
Льюис Пэйн
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
5
Джеймс Кларк
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Бэрроу
8
Kian Spence
ЦЗ
16
Dean Campbell
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
19
Джерард Гарнер
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
4-1-5
3
11
27
Пэйн
21
МакЛафлин
9
Эванс
17
1
9
Богль
8
Моррис
23
1-5
8
29
29
28
15
6
11
35
Драйсдейл
35
Драйсдейл
11
21
МакЛафлин
33
33
21
МакЛафлин
6
17
Честер
17
Честер
6
27
22
22
27
4
Уайт
16
16
4
Уайт
19
19
Гарнер
19
Гарнер
19
8
33
33
8
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Бэрроу
15
Josh Seberry
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
15
Josh Seberry
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Бэрроу
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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