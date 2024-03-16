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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Крю Александра
Милтон Кинс Донс - Крю Александра: обзор матча 16 марта 2024
Милтон Кинс Донс
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 39 тур
3 : 1
Завершен
Крю Александра
5'
М. Деннис
22'
М. Деннис
25'
S. Wearne
19'
Э. Невитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Крю Александра
88'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
Э. Тернс
81'
Замена
L. Leigh
️️️️
Р. Куни
Замена
E. Harrison
️️️️
М. Деннис
73'
Замена
К. Норман
️️️️
J. Payne
73'
Желтая карточка
J. Tomlinson
72'
72'
Желтая карточка
Р. Куни
Желтая карточка
Д. Кемп
70'
Замена
Д. Кемп
️️️️
S. Wearne
63'
Желтая карточка
Л. Бейт
62'
38'
Желтая карточка
Э. Тернс
ГОЛ! 3:1!
S. Wearne
Пас отдал
А. Гилби
25'
ГОЛ! 2:1!
М. Деннис
Пас отдал
S. Wearne
22'
19'
ГОЛ! 1:1!
Э. Невитт
ГОЛ! 1:0!
М. Деннис
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
19
Emre Tezgel
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
20
Калум Агиус
ЛВ
14
Чарли Финни
ЦП
18
Max Woodcock
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
4-4-2
1
3
Харви
16
О'Хора
15
4
8
Гилби
4
Бейт
10
39
4
19
Деннис
3-2-3-1-1
1
Бут
4
5
Деметриу
4
Тернс
2
Куни
3
Адебизи
11
Роу
8
Томас
4
Остерфилд
10
Трейси
20
Невитт
10
22
Норман
22
Норман
10
39
10
Кемп
10
Кемп
39
19
Деннис
19
19
19
Деннис
4
Тернс
25
Кирк
25
Кирк
4
Тернс
2
Куни
8
8
2
Куни
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Крю Александра
12
Nathan Harness
ВР
7
Итан Робсон
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
18
Max Woodcock
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
7
Итан Робсон
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
18
Max Woodcock
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Крю Александра
3
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
12
Офсайды
0
2
Количество передач
463
372
Сейвы
4
7
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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2024.03.03 15:01
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2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
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2
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