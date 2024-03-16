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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Уолсолл
Колчестер Юнайтед - Уолсолл: обзор матча 16 марта 2024
Колчестер Юнайтед
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 39 тур
1 : 1
Завершен
Уолсолл
48'
К. Макгихан
37'
T. Allen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Уолсолл
90'
+4
Желтая карточка
B. Comley
90'
+1
Желтая карточка
E. Adegboyega
Желтая карточка
К. Макгихан
86'
74'
Замена
Р. Тирни
️️️️
М. Фаал
74'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
И. Хатчинсон
Замена
Т. Хоппер
️️️️
J. Akinde
69'
Замена
A. Smith
️️️️
N. Chilvers
68'
Пенальти не реализован!
N. Chilvers
53'
ГОЛ! 1:1!
К. Макгихан
48'
37'
ГОЛ! 0:1!
T. Allen
Пас отдал
L. Gordon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
6
Том Даллисон
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
11
Джейден Феврье
ПВ
14
Noah Chilvers
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
9
Мо Фаал
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
14
Brandon Comley
(К)
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Колчестер Юнайтед
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Уолсолл
26
Росс Тирни
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
1-4-2-3
1
Гудман
6
Даллисон
9
8
Макгихан
4
16
Рид
7
Андерсон
11
Феврье
14
5
14
2-1-1-1-5
1
26
16
12
Фоулкс
21
21
Хатчинсон
9
Фаал
24
14
15
10
Гордон
14
12
12
14
14
14
Хоппер
14
Хоппер
14
9
Фаал
26
Тирни
26
Тирни
9
Фаал
21
Хатчинсон
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
21
Хатчинсон
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Уолсолл
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
13
Owen Evans
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Owen Evans
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Уолсолл
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
13
14
Офсайды
2
1
Количество передач
342
341
Сейвы
3
5
Точность передач %
62
68
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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