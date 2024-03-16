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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Мэнсфилд Таун
Брэдфорд Сити - Мэнсфилд Таун: обзор матча 16 марта 2024
Брэдфорд Сити
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 39 тур
1 : 5
Завершен
Мэнсфилд Таун
72'
Э. Кук
10'
B. Cargill
14'
Л. Экинс
18'
D. Keillor-Dunn
45+2'
W. Swan
86'
A. Lewis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Мэнсфилд Таун
90'
+2
Желтая карточка
Л. Рид
Желтая карточка
Д. Томкинсон
90'
+1
86'
ГОЛ! 1:5!
A. Lewis
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
C. Kelly
82'
82'
Замена
J. Gale
️️️️
Л. Экинс
77'
Замена
Т. Николс
️️️️
W. Swan
ГОЛ! 1:4!
Э. Кук
Пас отдал
H. Chapman
72'
65'
Замена
A. Lewis
️️️️
S. Quinn
Замена
H. Chapman
️️️️
К. Одуор
62'
Замена
К. Кавана
️️️️
T. Wright
62'
Замена
Э. Кук
️️️️
Д. Уокер
62'
46'
Замена
G. Maris
️️️️
D. Keillor-Dunn
46'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
B. Cargill
45'
+2
ГОЛ! 0:4!
W. Swan
Пас отдал
D. Keillor-Dunn
Замена
К. МакДональд
️️️️
Л. Райдхэлг
26'
20'
Желтая карточка
D. Keillor-Dunn
18'
ГОЛ! 0:3!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
W. Swan
14'
ГОЛ! 0:2!
Л. Экинс
10'
ГОЛ! 0:1!
B. Cargill
Пас отдал
S. Quinn
Желтая карточка
Д. Уокер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
17
Ciaran Kelly
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
21
Hiram Boateng
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Брэдфорд Сити
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
4-1-1-4
24
29
Одуор
3
Томкинсон
12
Ричардс
3
Райдхэлг
21
Смолвуд
7
Уокер
17
29
Смит
17
17
1-1-2-5
44
Флинт
5
Брант
25
Рид
21
7
Экинс
9
6
16
50
17
33
Ойегоке
33
Ойегоке
17
3
Райдхэлг
29
МакДональд
29
МакДональд
3
Райдхэлг
29
Одуор
20
20
29
Одуор
7
Уокер
39
Кук
39
Кук
7
Уокер
17
10
Кавана
10
Кавана
17
16
18
18
16
50
10
10
50
6
3
3
6
24
7
Николс
7
Николс
24
7
Экинс
19
19
7
Экинс
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Мэнсфилд Таун
2
Brad Halliday
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
2
Brad Halliday
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Брэдфорд Сити - Мэнсфилд Таун
2
2
Всего ударов по воротам
6
25
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
509
389
Сейвы
6
0
Точность передач %
72
66
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
4
21
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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