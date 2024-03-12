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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Хэрроджейт
Рексхэм - Хэрроджейт: обзор матча 12 марта 2024
Рексхэм
12.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 38 тур
0 : 0
Завершен
Хэрроджейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Хэрроджейт
Замена
L. Young
️️️️
Э. Кэннон
86'
Замена
L. Bolton
️️️️
R. Barnett
78'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
W. Boyle
77'
Замена
J. Davies
️️️️
Д. Менди
77'
Желтая карточка
Д. МакКлин
73'
72'
Замена
Д. Сиви
️️️️
J. March
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
64'
61'
Желтая карточка
Э. О'Коннор
45'
+1
Замена
М. Фолдс
️️️️
Л. Гибсон
39'
Желтая карточка
A. Odoh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
(К)
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Derrick Abu
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
6
Luke Young
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Хэрроджейт
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
3-2-2-3
13
Оконкво
4
6
5
17
Менди
19
7
Кэннон
16
МакКлин
10
Маллин
28
18
3-1-5
1
2
О'Коннор
30
Гибсон
2
10
9
6
7
8
18
17
Менди
15
15
17
Менди
7
Кэннон
6
6
7
Кэннон
19
8
8
19
5
7
Мэрриот
7
Мэрриот
5
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
30
Гибсон
14
Фолдс
14
Фолдс
30
Гибсон
9
14
Сиви
14
Сиви
9
Остались в запасе
Рексхэм
Хэрроджейт
33
Mark Howard
ВР
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
17
Levi Sutton
ЦП
22
Стивен Дули
ЛВ
37
Том Блоксэм
ЛВ
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
4
Ben Tozer
ЦФ
Остались в запасе
17
Levi Sutton
ЦП
22
Стивен Дули
ЛВ
37
Том Блоксэм
ЛВ
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Рексхэм - Хэрроджейт
1
2
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
13
9
Офсайды
0
1
Количество передач
529
335
Сейвы
0
4
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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