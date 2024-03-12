Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Моркамб
Ньюпорт Каунти - Моркамб: обзор матча 12 марта 2024
Ньюпорт Каунти
12.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 38 тур
5 : 3
Завершен
Моркамб
12'
А. Уайлдиг
18'
A. Lewis
54'
А. Уайлдиг
78'
Г. Чарсли
31'
Г. Эдвардс
70'
C. Stokes
74'
Г. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Моркамб
90'
+3
Замена
К. Смит
️️️️
Г. Эдвардс
Замена
J. Waite
️️️️
А. Уайлдиг
89'
85'
Замена
C. Brown
️️️️
N. Khumbeni
Замена
Д. Драйсдейл
️️️️
Г. Чарсли
82'
ГОЛ! 4:3!
Г. Чарсли
Пас отдал
O. Zanzala
78'
74'
ГОЛ! 3:3!
Г. Эдвардс
70'
ГОЛ! 3:2!
C. Stokes
Желтая карточка
K. Jameson
67'
Замена
O. Zanzala
️️️️
Л. Джефкотт
66'
61'
Замена
Д. Ивула
️️️️
J. Slew
ГОЛ! 3:1!
А. Уайлдиг
Пас отдал
A. Lewis
54'
Желтая карточка
У. Эванс
40'
Желтая карточка
А. Уайлдиг
33'
31'
ГОЛ! 2:1!
Г. Эдвардс
Пас отдал
J. Slew
24'
Желтая карточка
Д. Тутонда
ГОЛ! 2:0!
A. Lewis
Пас отдал
Б. Моррис
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Уайлдиг
Пас отдал
Л. Пэйн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
3
Adam Lewis
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Joe Adams
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
12
Kayden Harrack
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
Ньюпорт Каунти
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
29
Adam Fairclough
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
2-1-3-1-4
44
27
Пэйн
8
Моррис
3
24
Уайлдиг
7
Чарсли
9
Эванс
1
31
Джефкотт
23
17
2-1-3-1-3
1
Майр
4
Бедо
33
Тутонда
24
Сонго'о
8
27
12
7
Эдвардс
14
11
19
Гарнер
7
Чарсли
35
Драйсдейл
35
Драйсдейл
7
Чарсли
24
Уайлдиг
11
11
24
Уайлдиг
31
Джефкотт
25
25
31
Джефкотт
7
Эдвардс
17
Смит
17
Смит
7
Эдвардс
11
39
Ивула
39
Ивула
11
27
20
20
27
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Моркамб
14
Harrison Bright
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
21
Adam Smith
ВР
29
Adam Fairclough
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
Остались в запасе
14
Harrison Bright
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
29
Adam Fairclough
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Моркамб
3
1
Всего ударов по воротам
19
22
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
8
Офсайды
2
1
Количество передач
378
311
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
63
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Новости команд
Все
Ньюпорт Каунти
Моркамб
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+