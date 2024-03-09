Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Кроули Таун
Хэрроджейт - Кроули Таун: обзор матча 09 марта 2024
Хэрроджейт
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Кроули Таун
26'
G. Thomson
58'
H. Forster
66'
K. Lolos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Кроули Таун
Замена
J. Mattock
️️️️
М. Фолдс
85'
74'
Замена
Н. Царулла
️️️️
H. Forster
73'
Замена
J. Roles
️️️️
R. Darcy
66'
ГОЛ! 1:2!
K. Lolos
Пас отдал
R. Darcy
Замена
J. March
️️️️
A. Odoh
59'
59'
Замена
A. Campbell
️️️️
J. Kelly
Замена
L. Sutton
️️️️
С. Дули
59'
58'
ГОЛ! 1:1!
H. Forster
Пас отдал
K. Lolos
45'
Желтая карточка
К. Гордон
ГОЛ! 1:0!
G. Thomson
Пас отдал
J. Muldoon
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Derrick Abu
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
26
Jay Williams
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Хэрроджейт
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
2-1-1-1-5
1
2
2
О'Коннор
14
Фолдс
10
22
Дули
8
18
14
7
6
3-1-2-4
34
12
Райт
5
3
Конрой
2
Гордон
26
49
19
7
9
Орси
17
22
Дули
17
17
22
Дули
14
Фолдс
3
3
14
Фолдс
14
9
9
14
7
25
Царулла
25
Царулла
7
49
11
11
49
19
28
28
19
Остались в запасе
Хэрроджейт
Кроули Таун
14
Джереми Сиви
ПП
37
Том Блоксэм
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
14
Джереми Сиви
ПП
37
Том Блоксэм
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Хэрроджейт - Кроули Таун
1
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
6
10
Офсайды
2
1
Количество передач
373
395
Сейвы
3
7
Точность передач %
66
69
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Новости команд
Все
Хэрроджейт
Кроули Таун
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+