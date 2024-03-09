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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Крю Александра
Донкастер Роверс - Крю Александра: обзор матча 09 марта 2024
Донкастер Роверс
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Крю Александра
17'
Х. Аделакун
59'
T. Rowe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Крю Александра
85'
Замена
M. Holicek
️️️️
Д. Остерфилд
Замена
K. Hurst
️️️️
Х. Аделакун
77'
69'
Замена
L. Leigh
️️️️
К. Томас
60'
Замена
️️️️
Ч. Кирк
60'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
А. Роу
60'
Замена
J. Tabiner
️️️️
Р. Куни
ГОЛ! 2:0!
T. Rowe
Пас отдал
J. Olowu
59'
54'
Желтая карточка
Р. Куни
Замена
J. Olowu
️️️️
М. Крейг
46'
Замена
M. Biamou
️️️️
Д. Айронсайд
46'
43'
Желтая карточка
Р. Адебизи
Замена
T. Rowe
️️️️
J. Maxwell
41'
37'
Желтая карточка
А. Роу
Замена
Z. Westbrooke
️️️️
J. Sterry
33'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аделакун
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
4
Owen Bailey
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
11
Аарон Роу
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
2
6
Вуд
26
Андерсон
3
37
Крейг
47
Аделакун
4
9
Айронсайд
43
10
4-3-2-1
1
Бут
2
Куни
4
Тернс
5
Деметриу
3
Адебизи
11
Роу
4
Остерфилд
8
Томас
10
Трейси
25
Кирк
20
Невитт
37
Крейг
5
5
37
Крейг
3
10
10
3
2
24
24
2
47
Аделакун
21
21
47
Аделакун
9
Айронсайд
36
36
9
Айронсайд
2
Куни
11
11
2
Куни
4
Остерфилд
17
17
4
Остерфилд
8
Томас
8
8
8
Томас
11
Роу
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
11
Роу
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Крю Александра
30
Billy Waters
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
30
Billy Waters
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Донкастер Роверс - Крю Александра
4
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
12
Офсайды
3
4
Количество передач
306
449
Сейвы
2
5
Точность передач %
66
73
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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