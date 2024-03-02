Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Донкастер Роверс
Уолсолл - Донкастер Роверс: обзор матча 02 марта 2024
Уолсолл
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 36 тур
3 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
18'
Д. Гордон
67'
J. Earing
80'
М. Фаал
62'
K. Hurst
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Донкастер Роверс
Замена
Р. Тирни
️️️️
И. Хатчинсон
90'
+4
Замена
R. Stirk
️️️️
J. Earing
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
J. Sterry
90'
Желтая карточка
B. Waters
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Мэтт
88'
85'
Желтая карточка
J. Olowu
82'
Замена
M. Biamou
️️️️
H. Biggins
82'
Замена
J. Olowu
️️️️
Р. Вуд
ГОЛ! 3:1!
М. Фаал
Пас отдал
T. Allen
80'
75'
Замена
Z. Westbrooke
️️️️
O. Bailey
75'
Замена
B. Waters
️️️️
K. Hurst
75'
Замена
T. Rowe
️️️️
J. Maxwell
71'
Желтая карточка
Т. Андерсон
ГОЛ! 2:1!
J. Earing
67'
63'
Желтая карточка
J. Maxwell
62'
ГОЛ! 1:1!
K. Hurst
Пас отдал
J. Sterry
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Гордон
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гордон
Пас отдал
L. Gordon
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
15
Liam Gordon
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
21
Kyle Hurst
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Уолсолл
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
26
Росс Тирни
ЦП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
2-1-2-5
1
16
26
21
21
Хатчинсон
7
Ноулз
24
9
Мэтт
10
Гордон
14
15
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
26
Андерсон
6
Вуд
3
2
37
Крейг
47
Аделакун
4
10
9
Айронсайд
21
21
Хатчинсон
26
Тирни
26
Тирни
21
Хатчинсон
9
Мэтт
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
9
Мэтт
21
8
8
21
10
Гордон
9
Фаал
9
Фаал
10
Гордон
6
Вуд
5
5
6
Вуд
3
10
10
3
21
30
30
21
10
36
36
10
4
24
24
4
Остались в запасе
Уолсолл
Донкастер Роверс
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
13
Owen Evans
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
13
Owen Evans
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
Остались в запасе
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Уолсолл - Донкастер Роверс
5
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
13
Офсайды
3
4
Количество передач
223
590
Сейвы
2
1
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Новости команд
Все
Уолсолл
Донкастер Роверс
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00
2025.09.24 08:16
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00
2025.09.24 08:16
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+