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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Бэрроу
Кроули Таун - Бэрроу: обзор матча 16 апреля 2024
Кроули Таун
16.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Бэрроу
64'
Д. Орси (П)
36'
E. Acquah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Бэрроу
Желтая карточка
Л. Келли
88'
81'
Замена
D. Worrall
️️️️
L. Stephenson
81'
Замена
S. Foley
️️️️
R. Gotts
73'
Замена
J. Proctor
️️️️
E. Acquah
70'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
D. Telford
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Орси
64'
63'
Желтая карточка
P. Farman
62'
Желтая карточка
Д. Честер
Замена
J. Roles
️️️️
J. Williams
57'
Замена
A. Campbell
️️️️
J. Kelly
53'
36'
ГОЛ! 0:1!
E. Acquah
Пас отдал
Э. Ньюби
12'
Желтая карточка
L. Stephenson
Желтая карточка
J. Williams
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
33
Emile Acquah
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
49
Ronan Darcy
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
28
Adam Campbell
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
27
David Worrall
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
3-2-5
34
5
3
Конрой
12
Райт
4
Келли
26
9
Орси
19
22
7
17
3-1-1-5
17
Честер
8
22
27
11
Ньюби
29
19
16
28
6
19
28
28
19
26
11
11
26
22
16
16
22
19
34
Уитфилд
34
Уитфилд
19
27
27
27
27
33
9
9
33
Остались в запасе
Кроули Таун
Бэрроу
13
Ryan Sandford
ВР
49
Ronan Darcy
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
49
Ronan Darcy
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Кроули Таун - Бэрроу
2
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
6
Офсайды
1
1
Количество передач
648
251
Сейвы
6
3
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Информация о матче
Посещаемость:
3155
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