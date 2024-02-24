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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Гримсби Таун
Моркамб - Гримсби Таун: обзор матча 24 февраля 2024
Моркамб
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Гримсби Таун
53'
J. Slew
2'
Д. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Гримсби Таун
85'
Желтая карточка
G. Holohan
Желтая карточка
N. Khumbeni
85'
79'
Замена
H. Wood
️️️️
Д. Эндрюс
78'
Замена
Р. Пайк
️️️️
J. Obikwu
78'
Замена
A. Eisa
️️️️
H. Rodgers
Замена
Д. Ивула
️️️️
Я. Сонго'о
73'
ГОЛ! 1:1!
J. Slew
53'
Замена
C. Brown
️️️️
J. Larsson
46'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роуз
Пас отдал
H. Clifton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
11
Jordan Slew
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
34
Aaron Braithwaite
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
1-1-3-1-4
1
Майр
4
Бедо
24
Сонго'о
27
8
22
7
Эдвардс
11
2
5
14
4-5-2
44
5
24
33
Хам
8
15
25
6
Эндрюс
4
32
Роуз
1
24
Сонго'о
39
Ивула
39
Ивула
24
Сонго'о
22
20
20
22
6
Эндрюс
16
16
6
Эндрюс
5
7
7
5
25
15
Пайк
15
Пайк
25
Остались в запасе
Моркамб
Гримсби Таун
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ВР
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
34
Aaron Braithwaite
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
34
Aaron Braithwaite
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Моркамб - Гримсби Таун
1
1
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
13
12
Офсайды
4
2
Количество передач
362
302
Сейвы
1
4
Точность передач %
66
55
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Посещаемость:
3794
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