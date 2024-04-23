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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Брэдфорд Сити
Бэрроу - Брэдфорд Сити: обзор матча 23 апреля 2024
Бэрроу
23.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Брэдфорд Сити
59'
K. Spence
29'
B. Pointon
90'
Т. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Брэдфорд Сити
90'
+4
Замена
Л. Ричардс
️️️️
Т. Смит
90'
+4
Замена
Д. Томкинсон
️️️️
H. Chapman
90'
+3
Желтая карточка
H. Chapman
Желтая карточка
P. Farman
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:2!
Т. Смит
Пас отдал
Э. Кук
83'
Замена
Т. Смит
️️️️
B. Pointon
82'
Замена
H. Chapman
️️️️
К. Кавана
Замена
D. Telford
️️️️
E. Acquah
82'
77'
Замена
К. Одуор
️️️️
A. Gilliead
Замена
D. Worrall
️️️️
L. Stephenson
76'
Замена
J. Proctor
️️️️
К. Стоктон
76'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
D. Campbell
76'
Желтая карточка
L. Stephenson
66'
ГОЛ! 1:1!
K. Spence
59'
54'
Желтая карточка
Д. Ойегоке
50'
Желтая карточка
B. Pointon
Желтая карточка
К. Стоктон
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
B. Pointon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
23
Bobby Pointon
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
16
Sam Foley
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
27
David Worrall
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Брэдфорд Сити
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
3-1-1-5
17
Честер
8
22
27
11
Ньюби
6
13
Стоктон
33
16
28
1-1-5
24
33
Ойегоке
21
Смолвуд
2
10
Кавана
39
Кук
17
17
16
34
Уитфилд
34
Уитфилд
16
27
27
27
27
13
Стоктон
9
9
13
Стоктон
33
19
19
33
17
29
Одуор
29
Одуор
17
3
Томкинсон
3
Томкинсон
Смит
12
Ричардс
12
Ричардс
Смит
10
Кавана
20
20
10
Кавана
23
29
Смит
29
Смит
23
Остались в запасе
Бэрроу
Брэдфорд Сити
12
Josh Lillis
ВР
16
Sam Foley
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
16
Sam Foley
ЦП
Остались в запасе
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Бэрроу - Брэдфорд Сити
3
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
8
Нарушения
15
14
Офсайды
1
1
Количество передач
333
459
Сейвы
3
2
Точность передач %
60
68
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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