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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Моркамб
Уимблдон - Моркамб: обзор матча 17 февраля 2024
Уимблдон
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Моркамб
50'
О. Бугиль
74'
C. Stokes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Моркамб
90'
+2
Желтая карточка
M. Melbourne
Замена
R. Mclean
️️️️
L. Brown
89'
Замена
J. O'Toole
️️️️
J. Ball
89'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
88'
86'
Желтая карточка
J. Davenport
84'
Замена
M. Melbourne
️️️️
N. Khumbeni
84'
Замена
F. Rawson
️️️️
C. Brown
Замена
Д. Гордон
️️️️
Р. Кертис
76'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
J. Kelly (pen.)
76'
74'
ГОЛ! 1:1!
C. Stokes
Пас отдал
Я. Сонго'о
66'
Желтая карточка
Д. Тутонда
Желтая карточка
Д. Тилли
62'
56'
Замена
Г. Эдвардс
️️️️
J. Larsson
56'
Замена
J. Davenport
️️️️
J. Taylor
ГОЛ! 1:0!
О. Бугиль
Пас отдал
Р. Кертис
50'
44'
Замена
J. Slew
️️️️
Д. Гарнер
42'
Желтая карточка
J. Taylor
11'
Желтая карточка
N. Khumbeni
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
8
Армани Литтл
(К)
ЦП
6
James Ball
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
22
Julian Larsson
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
19
Джерард Гарнер
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
7
Гарри Пелл
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
12
Kayden Harrack
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
11
Jordan Slew
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
3-3-1-3
1
Басс
33
4
Балмер
26
8
Литтл
6
11
Кертис
7
Тилли
3
9
Бугиль
10
2-1-3-4
1
Майр
4
Бедо
33
Тутонда
24
Сонго'о
22
27
18
2
14
20
19
Гарнер
6
5
5
6
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
3
17
17
3
11
Кертис
11
Гордон
11
Гордон
11
Кертис
10
13
Дэвисон
13
Дэвисон
10
18
19
19
18
22
7
Эдвардс
7
Эдвардс
22
19
Гарнер
11
11
19
Гарнер
20
5
5
20
27
3
3
27
Остались в запасе
Уимблдон
Моркамб
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Уимблдон - Моркамб
1
5
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
333
339
Сейвы
1
2
Точность передач %
64
71
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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