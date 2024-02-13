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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Моркамб
Транмер - Моркамб: обзор матча 13 февраля 2024
Транмер
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
2 : 3
Завершен
Моркамб
4'
Р. Аптер
10'
C. Jennings (П)
14'
C. Brown
82'
J. Slew
90+5'
J. Davenport
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Моркамб
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
J. Davenport
Желтая карточка
P. Lewis
90'
+4
Замена
K. Dennis
️️️️
H. Saunders
86'
82'
ГОЛ! 2:2!
J. Slew
Пас отдал
J. Senior
Замена
J. Yarney
️️️️
L. O'Connor
82'
76'
Замена
J. Davenport
️️️️
J. Taylor
76'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
N. Khumbeni
Желтая карточка
J. Hawkes
75'
Замена
J. Hawkes
️️️️
К. Моррис
69'
Замена
P. Lewis
️️️️
R. McAlear
68'
63'
Замена
Г. Эдвардс
️️️️
C. Brown
62'
Замена
J. Slew
️️️️
J. Larsson
57'
Желтая карточка
N. Khumbeni
Желтая карточка
H. Saunders
55'
41'
Желтая карточка
J. Adams
Желтая карточка
К. Моррис
33'
Желтая карточка
R. Hendry
27'
14'
ГОЛ! 2:1!
C. Brown
Пас отдал
J. Larsson
ГОЛ с пенальти! 2:0!
C. Jennings
10'
ГОЛ! 1:0!
Р. Аптер
Пас отдал
H. Saunders
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
30
Роб Аптер
ПВ
18
Connor Jennings
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
22
Julian Larsson
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
12
Kayden Harrack
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
3
Max Melbourne
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
1-1-2-5
5
Дэвис
24
18
Моррис
30
Аптер
42
22
4
23
32
2-4-4
1
Майр
4
Бедо
33
Тутонда
8
18
27
22
19
Гарнер
2
14
20
22
21
21
22
18
Моррис
21
21
18
Моррис
42
17
17
42
32
9
9
32
27
24
Сонго'о
24
Сонго'о
27
18
19
19
18
20
7
Эдвардс
7
Эдвардс
20
22
11
11
22
Остались в запасе
Транмер
Моркамб
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
3
Max Melbourne
ЦФ
Остались в запасе
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
3
Max Melbourne
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Транмер - Моркамб
5
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
0
10
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
332
401
Сейвы
3
3
Точность передач %
68
76
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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