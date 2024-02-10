Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Солфорд Сити
Суиндон Таун - Солфорд Сити: обзор матча 10 февраля 2024
Суиндон Таун
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Солфорд Сити
82'
G. McEachran
90+2'
C. Hendry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Солфорд Сити
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
C. Hendry
ГОЛ! 1:0!
G. McEachran
Пас отдал
Ч. Остин
82'
81'
Замена
Д. Честерс
️️️️
K. N'Mai
71'
Замена
И. Ингрэм
️️️️
Л. Гарбатт
Замена
А. Дринан
️️️️
P. Glatzel
66'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Z. Elbouzedi
66'
Замена
Ч. Остин
️️️️
R. Hepburn-Murphy
66'
60'
Замена
К. Мортон
️️️️
J. Luamba
60'
Замена
C. Hendry
️️️️
R. Watson
60'
Замена
M. Lund
️️️️
C. McAleny
Желтая карточка
У. Годвин-Малифе
53'
Желтая карточка
P. Glatzel
39'
Желтая карточка
S. Khan
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
(К)
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
10
Доусон Девой
АП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
3
Declan John
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
3
Pharrell Johnson
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
2
Годвин-Малифе
20
Блэйк-Трейси
28
21
Коколо
15
20
29
10
Девой
9
7
2-1-3-5
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Уотт
3
42
10
21
14
44
22
17
7
13
МакКирди
13
МакКирди
7
9
23
Дринан
23
Дринан
9
29
32
Остин
32
Остин
29
29
Гарбатт
2
Ингрэм
2
Ингрэм
29
Гарбатт
10
20
Честерс
20
Честерс
10
14
8
8
14
44
14
14
44
22
39
Мортон
39
Мортон
22
Остались в запасе
Суиндон Таун
Солфорд Сити
13
Conor Brann
ВР
3
Pharrell Johnson
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
3
Pharrell Johnson
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Суиндон Таун - Солфорд Сити
3
Всего ударов по воротам
25
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
10
7
Нарушения
10
7
Офсайды
0
6
Количество передач
328
260
Сейвы
3
5
Точность передач %
66
58
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
18
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Новости команд
Все
Суиндон Таун
Солфорд Сити
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+