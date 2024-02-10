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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Бэрроу
Уимблдон - Бэрроу: обзор матча 10 февраля 2024
Уимблдон
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Бэрроу
16'
Р. Кертис
26'
О. Бугиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Бэрроу
Желтая карточка
J. O'Toole
89'
87'
Красная карточка
J. Proctor
84'
Желтая карточка
Т. Уайт
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
J. Kelly (pen.)
81'
Замена
J. O'Toole
️️️️
J. Ball
81'
73'
Замена
R. Gotts
️️️️
D. Campbell
73'
Замена
D. Telford
️️️️
Д. Честер
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
68'
Замена
A. Sasu
️️️️
Р. Кертис
68'
62'
Замена
J. Proctor
️️️️
Б. Уитфилд
Желтая карточка
J. Ball
55'
Желтая карточка
К. Балмер
45'
+3
36'
Замена
S. Foley
️️️️
L. Stephenson
36'
Замена
Т. Уайт
️️️️
K. Spence
31'
Желтая карточка
L. Stephenson
ГОЛ! 2:0!
О. Бугиль
Пас отдал
А. Литтл
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кертис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
8
Армани Литтл
(К)
ЦП
6
James Ball
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
27
David Worrall
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
19
Dominic Telford
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
3-3-1-3
1
Басс
33
4
Балмер
26
8
Литтл
6
11
Кертис
7
Тилли
9
Бугиль
3
10
2-2-1-5
17
Честер
8
27
34
Уитфилд
11
Ньюби
6
13
Стоктон
29
15
16
6
5
5
6
11
Кертис
29
29
11
Кертис
10
13
Дэвисон
13
Дэвисон
10
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
16
22
22
16
8
4
Уайт
4
Уайт
8
27
16
16
27
17
Честер
19
19
17
Честер
34
Уитфилд
9
9
34
Уитфилд
Остались в запасе
Уимблдон
Бэрроу
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
17
Ryan Mclean
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
17
Ryan Mclean
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Уимблдон - Бэрроу
3
1
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
23
7
Офсайды
1
2
Количество передач
311
414
Сейвы
3
1
Точность передач %
63
71
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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