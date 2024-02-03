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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Моркамб
Кроули Таун - Моркамб: обзор матча 03 февраля 2024
Кроули Таун
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Моркамб
17'
H. Forster
35'
Д. Гарнер
84'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Моркамб
86'
Замена
J. Slew
️️️️
Я. Сонго'о
86'
Замена
M. Melbourne
️️️️
Д. Тутонда
Замена
J. Roles
️️️️
A. Campbell
85'
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гарнер
80'
Желтая карточка
Д. Тутонда
Желтая карточка
У. Райт
78'
68'
Замена
Г. Эдвардс
️️️️
C. Brown
68'
Замена
J. Taylor
️️️️
N. Khumbeni
Замена
К. Гордон
️️️️
H. Forster
60'
Желтая карточка
Д. Конрой
42'
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гарнер
ГОЛ! 1:0!
H. Forster
Пас отдал
A. Campbell
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Joe Adams
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
19
Джерард Гарнер
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
20
Joy Mukena
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
17
Кэмми Смит
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
4-1-5
34
3
Конрой
5
5
12
Райт
4
Келли
25
Царулла
28
9
Орси
7
17
2-1-3-4
1
Майр
4
Бедо
33
Тутонда
24
Сонго'о
8
27
22
2
5
20
19
Гарнер
7
2
Гордон
2
Гордон
7
28
11
11
28
27
18
18
27
20
7
Эдвардс
7
Эдвардс
20
33
Тутонда
3
3
33
Тутонда
24
Сонго'о
11
11
24
Сонго'о
Остались в запасе
Кроули Таун
Моркамб
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Кроули Таун - Моркамб
2
1
Всего ударов по воротам
5
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
1
Нарушения
1
5
Офсайды
1
2
Количество передач
227
96
Точность передач %
81
66
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Посещаемость:
2856
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