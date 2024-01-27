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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Мэнсфилд Таун
Уимблдон - Мэнсфилд Таун: обзор матча 27 января 2024
Уимблдон
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
45+2'
О. Бугиль
90+7'
Р. Кертис
62'
W. Swan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Мэнсфилд Таун
90'
+9
Желтая карточка
H. Boateng
90'
+9
Желтая карточка
D. Keillor-Dunn
Желтая карточка
Р. Кертис
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Р. Кертис
Пас отдал
R. Mclean
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
S. Quinn
Замена
R. Mclean
️️️️
Д. Тилли
87'
Желтая карточка
J. Lewis
86'
84'
Замена
H. Boateng
️️️️
S. Quinn
84'
Замена
J. O'Toole
️️️️
G. Maris
82'
Желтая карточка
S. Quinn
Желтая карточка
A. Sasu
72'
72'
Замена
D. Keillor-Dunn
️️️️
W. Swan
71'
Замена
A. Lewis
️️️️
O. Clarke
Желтая карточка
А. Литтл
68'
Замена
A. Sasu
️️️️
Д. Дэвисон
68'
Замена
Р. Кертис
️️️️
Д. Гордон
67'
62'
ГОЛ! 1:1!
W. Swan
58'
Желтая карточка
Л. Брант
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
46'
ГОЛ! 1:0!
О. Бугиль
Пас отдал
Д. Гордон
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Л. Рид
30'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
Э. Флинт
20'
Красная карточка
J. Bowery
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
8
Армани Литтл
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
3
Lee Brown
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Ollie Clarke
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
6
James Ball
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
Мэнсфилд Таун
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
15
George Cooper
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
3-2-1-4
1
Басс
31
26
33
8
Литтл
23
Ривс
7
Тилли
3
13
Дэвисон
9
Бугиль
11
Гордон
1-1-2-5
44
Флинт
5
Брант
8
25
Рид
7
Экинс
6
9
16
10
11
Гордон
11
Кертис
11
Кертис
11
Гордон
13
Дэвисон
29
29
13
Дэвисон
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
7
Тилли
17
17
7
Тилли
10
5
5
10
8
18
18
8
16
21
21
16
44
Флинт
3
3
44
Флинт
24
50
50
24
Остались в запасе
Уимблдон
Мэнсфилд Таун
33
Никола Цанев
ВР
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
Остались в запасе
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Уимблдон - Мэнсфилд Таун
4
1
6
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
10
Офсайды
4
1
Количество передач
451
329
Сейвы
0
2
Точность передач %
74
65
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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