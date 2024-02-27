Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Ньюпорт Каунти
Хэрроджейт - Ньюпорт Каунти: обзор матча 27 февраля 2024
Хэрроджейт
27.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Ньюпорт Каунти
78'
G. Thomson
31'
У. Эванс (П)
33'
O. Zanzala
52'
O. Zanzala
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Ньюпорт Каунти
83'
Замена
M. Bondswell
️️️️
K. Jameson
83'
Замена
H. Bright
️️️️
Л. Пэйн
ГОЛ! 1:3!
G. Thomson
Пас отдал
L. Sutton
78'
74'
Замена
J. Waite
️️️️
А. Уайлдиг
73'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
У. Эванс
Замена
С. Дули
️️️️
J. Falkingham
57'
Замена
J. Muldoon
️️️️
J. March
57'
Желтая карточка
J. Falkingham
55'
52'
ГОЛ! 0:3!
O. Zanzala
Замена
G. Thomson
️️️️
Д. Сиви
51'
33'
ГОЛ! 0:2!
O. Zanzala
Пас отдал
У. Эванс
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
2
Derrick Abu
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
44
Josh Falkingham
(К)
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
27
Льюис Пэйн
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Хэрроджейт
22
Стивен Дули
ЛВ
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
3
Joe Mattock
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Ньюпорт Каунти
14
Harrison Bright
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
3-2-5
1
2
2
О'Коннор
30
Гибсон
10
14
Сиви
8
14
9
44
6
2-1-3-1-4
44
5
Кларк
8
Моррис
27
Пэйн
24
Уайлдиг
3
9
Эванс
17
23
25
1
44
22
Дули
22
Дули
44
14
Сиви
7
7
14
Сиви
9
18
18
9
27
Пэйн
14
14
27
Пэйн
23
33
33
23
24
Уайлдиг
11
11
24
Уайлдиг
9
Эванс
31
Джефкотт
31
Джефкотт
9
Эванс
Остались в запасе
Хэрроджейт
Ньюпорт Каунти
17
Levi Sutton
ЦП
37
Том Блоксэм
ЛВ
3
Joe Mattock
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
17
Levi Sutton
ЦП
37
Том Блоксэм
ЛВ
3
Joe Mattock
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Остались в запасе
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Хэрроджейт - Ньюпорт Каунти
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
7
15
Офсайды
0
3
Количество передач
512
328
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
64
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Новости команд
Все
Хэрроджейт
Ньюпорт Каунти
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+