Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Стокпорт Каунти
Ноттс Каунти - Стокпорт Каунти: обзор матча 16 апреля 2024
Ноттс Каунти
16.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 29 тур
2 : 5
Завершен
Стокпорт Каунти
61'
M. Langstaff
63'
Д. Кроули
26'
П. Мэдден
33'
П. Мэдден (П)
40'
П. Мэдден
50'
A. Sarcevic
84'
E. Pye
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Стокпорт Каунти
90'
+2
Замена
О. Бэйли
️️️️
A. Sarcevic
85'
Замена
М. Ипполит
️️️️
К. Кэмпс
84'
ГОЛ! 2:5!
E. Pye
Пас отдал
Л. Барри
76'
Желтая карточка
A. Sarcevic
Желтая карточка
M. Langstaff
71'
65'
Замена
R. Croasdale
️️️️
П. Мэдден
64'
Замена
Л. Барри
️️️️
Н. Пауэлл
ГОЛ! 2:4!
Д. Кроули
Пас отдал
W. Randall
63'
ГОЛ! 1:4!
M. Langstaff
Пас отдал
С. Робертсон
61'
Замена
W. Randall
️️️️
Д. МакГолдрик
57'
Замена
J. O'Brien
️️️️
S. Austin
57'
Замена
С. Робертсон
️️️️
Д. Босток
56'
50'
ГОЛ! 0:4!
A. Sarcevic
Пас отдал
E. Pye
40'
ГОЛ! 0:3!
П. Мэдден
Пас отдал
A. Sarcevic
36'
Желтая карточка
И. Бристоу
33'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Мэдден
Желтая карточка
Д. Кроули
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
П. Мэдден
Пас отдал
К. Вуттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Стокпорт Каунти
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
14
Will Randall
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
20
Cedwyn Scott
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
27
Один Бэйли
АП
31
Rico Richards
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
3-2-2-3
26
2
15
4
23
15
Босток
7
Кроули
10
Джонс
8
17
МакГолдрик
9
1-1-2-1-5
5
23
Бристоу
8
Кэмпс
25
Пауэлл
24
Лемоней-Эванс
2
19
Вуттон
41
Мэдден
10
5
17
МакГолдрик
14
14
17
МакГолдрик
15
Босток
20
Робертсон
20
Робертсон
15
Босток
8
6
6
8
8
Кэмпс
21
Ипполит
21
Ипполит
8
Кэмпс
10
27
Бэйли
27
Бэйли
10
41
Мэдден
18
18
41
Мэдден
25
Пауэлл
11
Барри
11
Барри
25
Пауэлл
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Стокпорт Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
20
Cedwyn Scott
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
20
Cedwyn Scott
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Ноттс Каунти - Стокпорт Каунти
2
2
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
6
7
Офсайды
0
1
Количество передач
600
312
Сейвы
4
7
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
20
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Новости команд
Все
Ноттс Каунти
Стокпорт Каунти
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+