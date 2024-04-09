Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Гримсби Таун
Хэрроджейт - Гримсби Таун: обзор матча 09 апреля 2024
Хэрроджейт
09.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Гримсби Таун
49'
G. Thomson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Гримсби Таун
Замена
️️️️
D. Abu
85'
Желтая карточка
D. Abu
83'
79'
Желтая карточка
Д. Хам
Замена
С. Дули
️️️️
L. Sutton
78'
74'
Замена
C. Vernam
️️️️
G. Holohan
74'
Замена
D. Wilson
️️️️
J. Obikwu
Замена
J. Muldoon
️️️️
J. March
72'
69'
Замена
Д. Хам
️️️️
H. Clifton
62'
Замена
K. Green
️️️️
Д. Эндрюс
ГОЛ! 1:0!
G. Thomson
Пас отдал
L. Sutton
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
9
Josh March
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Хэрроджейт
2
Derrick Abu
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
14
Джереми Сиви
ПП
12
Сэм Фоларин
ПВ
18
Jack Muldoon
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
4
Kieran Green
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
2-1-2-5
1
2
О'Коннор
3
МакДональд
14
Фолдс
10
17
7
6
8
14
9
3-5-2
1
Иствуд
44
24
5
15
8
25
6
Эндрюс
6
Томпсон
33
32
Роуз
2
2
17
22
Дули
22
Дули
17
9
18
18
9
15
33
Хам
33
Хам
15
6
Эндрюс
4
4
6
Эндрюс
8
30
30
8
25
25
25
25
Остались в запасе
Хэрроджейт
Гримсби Таун
14
Джереми Сиви
ПП
12
Сэм Фоларин
ПВ
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
16
Harry Wood
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
14
Джереми Сиви
ПП
12
Сэм Фоларин
ПВ
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Остались в запасе
16
Harry Wood
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Хэрроджейт - Гримсби Таун
1
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
17
Офсайды
2
4
Количество передач
404
239
Сейвы
2
5
Точность передач %
71
47
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Новости команд
Все
Хэрроджейт
Гримсби Таун
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+