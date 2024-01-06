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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Транмер
Бэрроу - Транмер: обзор матча 06 января 2024
Бэрроу
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Транмер
80'
D. Campbell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Транмер
Желтая карточка
S. Foley
88'
Замена
S. Foley
️️️️
Б. Уитфилд
86'
Замена
Т. Уайт
️️️️
D. Campbell
86'
83'
Замена
J. Hawkes
️️️️
R. McAlear
ГОЛ! 1:0!
D. Campbell
Пас отдал
Э. Ньюби
80'
Замена
E. Acquah
️️️️
J. Proctor
75'
Замена
R. Gotts
️️️️
M. Ogungbo
75'
73'
Желтая карточка
Д. Норрис
57'
Замена
Д. Норрис
️️️️
L. O'Connor
46'
Замена
C. Jolley
️️️️
H. Saunders
39'
Желтая карточка
Б. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
19
Dominic Telford
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
3-1-1-5
17
Честер
3
8
34
Уитфилд
11
Ньюби
6
9
28
16
15
1-1-1-1-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
18
Моррис
4
32
18
42
23
3
22
22
3
16
4
Уайт
4
Уайт
16
34
Уитфилд
16
16
34
Уитфилд
9
33
33
9
22
18
Норрис
18
Норрис
22
42
21
21
42
32
12
12
32
Остались в запасе
Бэрроу
Транмер
12
Josh Lillis
ВР
19
Dominic Telford
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
19
Dominic Telford
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Бэрроу - Транмер
1
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
11
Офсайды
2
1
Количество передач
410
406
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
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