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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Транмер
Хэрроджейт - Транмер: обзор матча 29 декабря 2023
Хэрроджейт
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Транмер
54'
C. Jolley
70'
Т. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Транмер
89'
Замена
J. Hawkes
️️️️
Р. Аптер
83'
Желтая карточка
L. McGee
80'
Желтая карточка
R. McAlear
Замена
J. Daly
️️️️
A. Odoh
72'
70'
ГОЛ! 0:2!
Т. Дэвис
Пас отдал
R. Hendry
Желтая карточка
Л. Гибсон
64'
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. March
63'
54'
ГОЛ! 0:1!
C. Jolley
Пас отдал
C. Jennings
46'
Замена
R. McAlear
️️️️
H. Saunders
46'
Замена
C. Jolley
️️️️
Б. Уокер
44'
Замена
Д. Норрис
️️️️
C. Wood
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
2
Кейн Рэмси
ЦП
18
Jack Muldoon
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
18
Connor Jennings
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
2-1-2-5
2
О'Коннор
30
Гибсон
14
Фолдс
10
2
Рэмси
14
9
8
7
18
1-1-1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
18
Моррис
30
Аптер
23
32
1
22
4
9
12
Фоларин
12
Фоларин
9
14
11
11
14
23
18
Норрис
18
Норрис
23
30
Аптер
21
21
30
Аптер
32
42
42
32
4
Уокер
12
12
4
Уокер
Остались в запасе
Хэрроджейт
Транмер
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
37
Finn O'Boyle
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
37
Finn O'Boyle
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Хэрроджейт - Транмер
1
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
5
9
Офсайды
3
0
Количество передач
503
345
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Информация о матче
Посещаемость:
3105
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Хэрроджейт
Транмер
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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