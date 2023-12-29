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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Аккрингтон Стэнли
Бэрроу - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 29 декабря 2023
Бэрроу
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
52'
Б. Уитфилд
71'
Д. Притчард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Аккрингтон Стэнли
90'
+2
Желтая карточка
J. Woods
87'
Желтая карточка
L. Shipley
Замена
M. Ogungbo
️️️️
R. Gotts
78'
Замена
S. Foley
️️️️
Д. Честер
78'
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Притчард
Пас отдал
Ш. Уалли
61'
Желтая карточка
Б. Вудс
ГОЛ! 1:0!
Б. Уитфилд
52'
47'
Желтая карточка
Д. Габбинс
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
Э. Ньюби
46'
Замена
E. Acquah
️️️️
Д. Гарнер
46'
Замена
K. Spence
️️️️
D. Campbell
46'
44'
Желтая карточка
D. Martin
2'
Желтая карточка
Ш. Уалли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Аккрингтон Стэнли
1
Джо Уолш
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
2
Джо Притчард
(К)
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
33
Emile Acquah
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
11
Sean McConville
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
2-2-1-5
17
Честер
22
27
4
Уайт
11
Ньюби
6
19
Гарнер
19
16
15
4-4-1-1
1
Уолш
16
Габбинс
33
3
38
22
16
Вудс
7
Уалли
2
Притчард
7
Нолан
39
22
3
3
22
16
8
8
16
11
Ньюби
34
Уитфилд
34
Уитфилд
11
Ньюби
17
Честер
16
16
17
Честер
19
Гарнер
33
33
19
Гарнер
Остались в запасе
Бэрроу
Аккрингтон Стэнли
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
61
Jack McIntyre
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
11
Sean McConville
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
11
Sean McConville
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Бэрроу - Аккрингтон Стэнли
6
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
303
417
Сейвы
2
4
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
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2025.01.11 16:08
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2024.12.03 20:14
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2024.09.24 20:35
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2024.09.24 23:43
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2024.09.24 20:35
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2022.01.08 21:09
1
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2025.01.11 17:09
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