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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Аккрингтон Стэнли
Хэрроджейт - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 26 декабря 2023
Хэрроджейт
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Вторая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
63'
J. Muldoon
90+3'
G. Thomson
57'
Д. Нолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Аккрингтон Стэнли
ГОЛ! 2:1!
G. Thomson
Пас отдал
A. Odoh
90'
+3
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. Muldoon
81'
Замена
J. Falkingham
️️️️
С. Дули
69'
ГОЛ! 1:1!
J. Muldoon
Пас отдал
G. Thomson
63'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нолан
Пас отдал
Ш. Уалли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Аккрингтон Стэнли
1
Джо Уолш
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
7
Шоун Уалли
(К)
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
11
Sean McConville
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
2-1-2-1-4
1
2
О'Коннор
30
Гибсон
14
Фолдс
2
Рэмси
10
22
Дули
14
18
7
8
4-4-1-1
1
Уолш
33
16
Габбинс
3
38
22
16
Вудс
24
7
Уалли
7
Нолан
39
18
12
Фоларин
12
Фоларин
18
22
Дули
44
44
22
Дули
Остались в запасе
Хэрроджейт
Аккрингтон Стэнли
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
61
Jack McIntyre
ВР
11
Sean McConville
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
11
Sean McConville
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Хэрроджейт - Аккрингтон Стэнли
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
11
Нарушения
7
11
Офсайды
6
0
Количество передач
428
348
Сейвы
5
3
Точность передач %
72
68
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
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2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
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