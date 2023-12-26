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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Моркамб
Брэдфорд Сити - Моркамб: обзор матча 26 декабря 2023
Брэдфорд Сити
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Вторая лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Моркамб
59'
К. Одуор
83'
B. Halliday
3'
J. Connolly
18'
J. Joshua Mckiernan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Моркамб
86'
Замена
J. Taylor
️️️️
Я. Сонго'о
86'
Замена
F. Rawson
️️️️
J. Joshua Mckiernan
ГОЛ! 2:2!
B. Halliday
Пас отдал
C. Kelly
83'
Желтая карточка
Д. Томкинсон
80'
80'
Желтая карточка
Д. Тутонда
78'
Желтая карточка
J. Slew
78'
Замена
M. Mellon
️️️️
Т. Блоксхэм
Замена
V. Oliver
️️️️
Т. Смит
72'
ГОЛ! 1:2!
К. Одуор
Пас отдал
Э. Кук
59'
58'
Желтая карточка
J. Joshua Mckiernan
Желтая карточка
Э. Кук
56'
Замена
К. Одуор
️️️️
E. Osadebe
46'
18'
ГОЛ! 0:2!
J. Joshua Mckiernan
Пас отдал
J. Slew
3'
ГОЛ! 0:1!
J. Connolly
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
34
Эли Кинг
ЦП
3
Адам Мейор
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
Брэдфорд Сити
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
Моркамб
26
George Pedley
ВР
18
Jake Taylor
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
5
Farrend Rawson
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
2-2-5
21
Льюис
3
Томкинсон
12
Ричардс
21
Смолвуд
6
17
39
Кук
29
Смит
5
2
3-1-1-5
21
4
4
Бедо
33
Тутонда
24
Сонго'о
34
Кинг
3
Мейор
14
Блоксхэм
28
2
11
6
29
Одуор
29
Одуор
6
29
Смит
11
11
29
Смит
24
Сонго'о
18
18
24
Сонго'о
14
Блоксхэм
28
28
14
Блоксхэм
28
5
5
28
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Моркамб
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
26
George Pedley
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Статистика матча Брэдфорд Сити - Моркамб
2
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
9
Офсайды
0
1
Количество передач
428
329
Сейвы
0
4
Точность передач %
69
63
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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