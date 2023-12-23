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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Хэрроджейт
Гримсби Таун - Хэрроджейт: обзор матча 23 декабря 2023
Гримсби Таун
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Хэрроджейт
90+1'
K. Green
41'
М. Фолдс
72'
A. Odoh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Хэрроджейт
90'
+4
Желтая карточка
J. March
Желтая карточка
Э. Дрисколл-Гленнон
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
K. Green
Пас отдал
Э. Дрисколл-Гленнон
90'
+1
90'
Замена
Д. Сиви
️️️️
A. Odoh
Замена
М. Эфете
️️️️
T. Mullarkey
87'
87'
Замена
J. March
️️️️
J. Muldoon
72'
ГОЛ! 0:2!
A. Odoh
Пас отдал
M. Daly
Замена
Р. Пайк
️️️️
А. Гауа
67'
Замена
G. Holohan
️️️️
А. Хант
57'
Замена
K. Green
️️️️
K. Conteh
57'
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Фолдс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
22
Kamil Conteh
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
8
Алекс Хант
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
2
Кейн Рэмси
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ПАЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
4-3-1-3
44
31
3
Дрисколл-Гленнон
5
22
15
8
Хант
14
Гауа
7
32
Роуз
1
1-1-2-1-5
1
30
Гибсон
14
Фолдс
10
2
Рэмси
22
Дули
14
6
7
18
8
44
24
Эфете
24
Эфете
44
8
Хант
8
8
8
Хант
22
4
4
22
14
Гауа
15
Пайк
15
Пайк
14
Гауа
14
14
Сиви
14
Сиви
14
18
9
9
18
Остались в запасе
Гримсби Таун
Хэрроджейт
1
Джейк Иствуд
ВР
6
Джейми Эндрюс
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
44
Josh Falkingham
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
6
Джейми Эндрюс
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
44
Josh Falkingham
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Гримсби Таун - Хэрроджейт
1
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
11
7
Офсайды
0
4
Количество передач
436
329
Сейвы
3
0
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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