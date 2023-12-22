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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Ноттс Каунти
Стокпорт Каунти - Ноттс Каунти: обзор матча 22 декабря 2023
Стокпорт Каунти
22.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
7'
К. Вуттон
86'
П. Мэдден (П)
90+3'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Ноттс Каунти
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. МакГолдрик
Замена
J. Cotterill
️️️️
О. Бэйли
90'
87'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Босток
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Мэдден
86'
85'
Желтая карточка
K. Cameron
Желтая карточка
Д. Ричардсон
84'
80'
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
R. Brindley
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
К. Вуттон
80'
76'
Желтая карточка
Д. Босток
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
R. Croasdale
66'
Замена
К. Кэмпс
️️️️
N. Byrne
65'
Желтая карточка
E. Pye
56'
Желтая карточка
N. Byrne
55'
Желтая карточка
R. Croasdale
36'
ГОЛ! 1:0!
К. Вуттон
Пас отдал
K. Knoyle
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
27
Один Бэйли
АП
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Ноттс Каунти
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
4
Akil Wright
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
8
Каллум Кэмпс
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
Ноттс Каунти
15
Adam Chicksen
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
43
James Sanderson
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
3-1-5
3
Турай
5
12
27
Бэйли
41
Мэдден
1
19
Вуттон
19
18
3-2-2-4
2
15
4
23
15
Босток
10
Джонс
7
Кроули
8
17
МакГолдрик
9
26
19
Вуттон
2
Ричардсон
2
Ричардсон
19
Вуттон
18
25
Пауэлл
25
Пауэлл
18
27
Бэйли
30
30
27
Бэйли
12
8
Кэмпс
8
Кэмпс
12
2
13
13
2
15
Босток
32
Гослинг
32
Гослинг
15
Босток
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Ноттс Каунти
13
Джордан Смит
ВР
4
Akil Wright
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
15
Adam Chicksen
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
4
Akil Wright
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
Остались в запасе
15
Adam Chicksen
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Стокпорт Каунти - Ноттс Каунти
4
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
6
Офсайды
3
2
Количество передач
330
636
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
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Стокпорт Каунти
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1 мая
1
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2021.01.12 00:55
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2018.02.07 00:56
2
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2018.01.27 19:52
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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