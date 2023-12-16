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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Мэнсфилд Таун
Кроули Таун - Мэнсфилд Таун: обзор матча 16 декабря 2023
Кроули Таун
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Мэнсфилд Таун
36'
Д. Орси (П)
12'
B. Cargill
56'
D. Keillor-Dunn
64'
G. Maris
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Мэнсфилд Таун
90'
+1
Замена
G. Williams
️️️️
G. Maris
90'
+1
Замена
J. O'Toole
️️️️
Л. Экинс
90'
Замена
C. MacDonald
️️️️
D. Keillor-Dunn
80'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
Л. Брант
Замена
R. Darcy
️️️️
К. Гордон
74'
Замена
K. Lolos
️️️️
A. Campbell
74'
Вторая желтая
J. Williams
68'
Желтая карточка
J. Williams
68'
64'
ГОЛ! 1:3!
G. Maris
59'
Желтая карточка
Л. Брант
Желтая карточка
Л. Келли
58'
56'
ГОЛ! 1:2!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
S. Quinn
46'
Замена
S. Quinn
️️️️
O. Clarke
Желтая карточка
Б. Глэдвин
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Орси
36'
34'
Желтая карточка
O. Clarke
26'
Желтая карточка
Р. Оутс
Желтая карточка
Д. Конрой
25'
12'
ГОЛ! 0:1!
B. Cargill
Пас отдал
Р. Оутс
Желтая карточка
У. Райт
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
3
Дион Конрой
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
7
Бен Глэдвин
(К)
АП
25
Ник Царулла
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Ollie Clarke
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
18
Рис Оутс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
49
Ronan Darcy
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
7
Harry Forster
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
Мэнсфилд Таун
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
3-1-2-1-3
26
5
3
Конрой
12
Райт
2
Гордон
26
4
Келли
7
Глэдвин
28
9
Орси
25
Царулла
2-1-1-5
22
Джонсон
44
Флинт
5
Брант
8
18
Оутс
9
10
6
50
2
Гордон
49
49
2
Гордон
28
17
17
28
7
Экинс
5
5
7
Экинс
50
12
12
50
10
2
2
10
5
Брант
3
3
5
Брант
8
16
16
8
Остались в запасе
Кроули Таун
Мэнсфилд Таун
34
Corey Addai
ВР
11
Камарай Свайер
АП
7
Harry Forster
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
34
Corey Addai
ВР
11
Камарай Свайер
АП
7
Harry Forster
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
Остались в запасе
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Кроули Таун - Мэнсфилд Таун
5
1
3
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
1
Нарушения
6
9
Офсайды
0
2
Количество передач
233
127
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
4
4
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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