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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Гиллинхэм
Бэрроу - Гиллинхэм: обзор матча 05 марта 2024
Бэрроу
05.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Гиллинхэм
40'
Д. Честер
55'
E. Acquah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Гиллинхэм
90'
+6
Желтая карточка
Р. Хаттон
90'
+6
Желтая карточка
C. Masterson
Замена
D. Telford
️️️️
E. Acquah
82'
Замена
M. Ogungbo
️️️️
R. Gotts
82'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
K. Spence
82'
73'
Замена
Д. Уокер
️️️️
O. Hawkins
Замена
S. Foley
️️️️
К. Стоктон
72'
Замена
L. Stephenson
️️️️
T. Warren
72'
Желтая карточка
D. Campbell
66'
66'
Желтая карточка
Д. Уильямс
60'
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
60'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
E. Coleman
60'
Замена
C. Mahoney
️️️️
Э. Надесан
ГОЛ! 2:0!
E. Acquah
Пас отдал
N. Canavan
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Честер
Пас отдал
G. Ray
40'
39'
Желтая карточка
E. Coleman
Желтая карточка
K. Spence
9'
Желтая карточка
К. Стоктон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
19
Dominic Telford
ЦФ
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
4-1-5
17
Честер
8
22
21
11
Ньюби
6
13
Стоктон
33
16
15
3-2-1-4
1
Моррис
23
5
Эмер
3
10
Уильямс
6
33
Хаттон
22
5
24
Надесан
12
22
3
3
22
21
27
27
21
13
Стоктон
16
16
13
Стоктон
8
34
Уитфилд
34
Уитфилд
8
33
19
19
33
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
6
6
Уилльямс
6
Уилльямс
6
24
Надесан
23
23
24
Надесан
12
11
Уокер
11
Уокер
12
Остались в запасе
Бэрроу
Гиллинхэм
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
25
Джейк Тернер
ВР
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Бэрроу - Гиллинхэм
3
4
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
8
Нарушения
11
8
Офсайды
1
1
Количество передач
330
525
Сейвы
2
2
Точность передач %
67
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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1
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2019.01.26 20:00
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2024.09.24 20:35
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2022.01.08 21:09
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2023.01.07 17:44
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