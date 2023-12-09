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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Суиндон Таун
Уимблдон - Суиндон Таун: обзор матча 09 декабря 2023
Уимблдон
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Суиндон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Уимблдон - Суиндон Таун
2
1
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
5
5
Количество передач
170
187
Сейвы
1
1
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
3
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
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Уимблдон
Суиндон Таун
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
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Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
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Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
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2022.01.08 00:50
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2017.02.23 22:20
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