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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Солфорд Сити
Стокпорт Каунти - Солфорд Сити: обзор матча 28 ноября 2023
Стокпорт Каунти
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Солфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Солфорд Сити
Желтая карточка
М. Саутэм-Хейлз
76'
Замена
J. Cotterill
️️️️
Н. Пауэлл
71'
Желтая карточка
R. Croasdale
61'
58'
Желтая карточка
K. N'Mai
Замена
A. Wright
️️️️
K. Knoyle
46'
35'
Желтая карточка
К. Тилт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
22
Junior Luamba
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
21
Alex Cairns
(К)
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
4
Akil Wright
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
40
Ashton Mee
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
Солфорд Сити
49
Jacob Lara
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
30
Kyrell Malcolm
ЦП
48
Ben Collins
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
2-1-5
3
Турай
5
25
Пауэлл
41
Мэдден
1
19
Вуттон
19
18
2-3-1-5
5
Мариаппа
16
Тилт
47
10
42
11
Макленнан
22
17
21
14
44
2
4
4
2
25
Пауэлл
30
30
25
Пауэлл
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Солфорд Сити
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
40
Ashton Mee
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
49
Jacob Lara
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
30
Kyrell Malcolm
ЦП
48
Ben Collins
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
40
Ashton Mee
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
Остались в запасе
49
Jacob Lara
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
30
Kyrell Malcolm
ЦП
48
Ben Collins
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Стокпорт Каунти - Солфорд Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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