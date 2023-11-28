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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Ньюпорт Каунти
Моркамб - Ньюпорт Каунти: обзор матча 28 ноября 2023
Моркамб
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
12'
M. Mellon
28'
У. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Ньюпорт Каунти
Желтая карточка
А. Мейор
90'
+6
85'
Желтая карточка
S. Bennett
83'
Замена
Г. Чарсли
️️️️
У. Эванс
Замена
M. Melbourne
️️️️
Д. Тутонда
79'
Замена
J. Taylor
️️️️
Я. Сонго'о
79'
28'
ГОЛ! 1:1!
У. Эванс
Пас отдал
О. Богль
ГОЛ! 1:0!
M. Mellon
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
34
Эли Кинг
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
2
Joel Senior
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
27
Льюис Пэйн
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
5
Джеймс Кларк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Моркамб
26
George Pedley
ВР
18
Jake Taylor
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
3
Max Melbourne
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
Ньюпорт Каунти
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
7
Гарри Чарсли
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
2-1-2-5
21
33
Тутонда
4
Бедо
24
Сонго'о
34
Кинг
28
5
3
Мейор
28
14
Блоксхэм
2
1-1-2-1-5
44
8
Моррис
21
МакЛафлин
27
Пэйн
9
Эванс
47
5
Кларк
23
17
9
Богль
24
Сонго'о
18
18
24
Сонго'о
33
Тутонда
3
3
33
Тутонда
9
Эванс
7
Чарсли
7
Чарсли
9
Эванс
Остались в запасе
Моркамб
Ньюпорт Каунти
26
George Pedley
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
21
Ethan Walker
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
21
Ethan Walker
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
Остались в запасе
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Моркамб - Ньюпорт Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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