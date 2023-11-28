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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Транмер
Мэнсфилд Таун - Транмер: обзор матча 28 ноября 2023
Мэнсфилд Таун
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Транмер
37'
Р. Оутс
79'
W. Swan
13'
C. Jolley
62'
Р. Аптер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Транмер
90'
+6
Замена
J. Yarney
️️️️
H. Saunders
90'
+3
Вторая желтая
J. Turnbull
84'
Замена
S. Taylor
️️️️
C. Jolley
84'
Замена
R. McAlear
️️️️
Р. Аптер
ГОЛ! 2:2!
W. Swan
Пас отдал
Э. Флинт
79'
Замена
К. Джонсон
️️️️
J. Bowery
77'
Замена
B. Cargill
️️️️
C. MacDonald
77'
Замена
O. Clarke
️️️️
S. Quinn
69'
Замена
W. Swan
️️️️
Л. Рид
69'
62'
ГОЛ! 1:2!
Р. Аптер
Пас отдал
Б. Уокер
Замена
G. Maris
️️️️
D. Keillor-Dunn
62'
Желтая карточка
D. Keillor-Dunn
52'
39'
Желтая карточка
К. Моррис
ГОЛ! 1:1!
Р. Оутс
Пас отдал
D. Keillor-Dunn
37'
36'
Желтая карточка
J. Turnbull
Желтая карточка
Л. Рид
25'
13'
ГОЛ! 0:1!
C. Jolley
Пас отдал
H. Saunders
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
18
Рис Оутс
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Мэнсфилд Таун
22
Каллум Джонсон
ПЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
Транмер
29
Conor Robson
ВР
21
Jake Leake
ЦЗ
21
Josef Yarney
ЦЗ
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
42
Reece McAlear
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
2-1-1-5
44
Флинт
18
5
Брант
25
Рид
12
9
18
Оутс
7
Экинс
16
1-1-1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
18
Моррис
30
Аптер
22
12
32
23
4
9
22
Джонсон
22
Джонсон
9
16
8
8
16
25
Рид
24
24
25
Рид
12
6
6
12
50
10
10
50
32
21
21
32
30
Аптер
42
42
30
Аптер
12
32
32
12
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Транмер
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
29
Conor Robson
ВР
21
Jake Leake
ЦЗ
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Остались в запасе
29
Conor Robson
ВР
21
Jake Leake
ЦЗ
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Транмер
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
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