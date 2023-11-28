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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Рексхэм
Хэрроджейт - Рексхэм: обзор матча 28 ноября 2023
Хэрроджейт
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Рексхэм
47'
Э. О'Коннор
36'
Э. Кэннон
41'
E. Lee
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Рексхэм
90'
+3
Желтая карточка
A. Hayden
85'
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
Замена
Д. Сиви
️️️️
J. March
84'
69'
Замена
J. Jones
️️️️
O. Palmer
69'
Замена
С. Долби
️️️️
Э. Кэннон
63'
Желтая карточка
B. Tozer
ГОЛ! 1:2!
Э. О'Коннор
Пас отдал
G. Thomson
47'
46'
Замена
M. Howard
️️️️
А. Оконкво
Замена
W. Burrell
️️️️
Р. МакДональд
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
E. Lee
Пас отдал
П. Маллин
36'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэннон
Пас отдал
Д. МакКлин
Желтая карточка
J. March
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Aaron Hayden
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
24
James Jones
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
2-1-1-1-5
2
О'Коннор
3
МакДональд
14
Фолдс
2
Рэмси
22
Дули
9
14
8
7
18
1-4-5
13
Оконкво
17
Менди
16
МакКлин
7
Кэннон
12
Эванс
6
6
4
18
28
10
Маллин
9
14
Сиви
14
Сиви
9
3
МакДональд
6
6
3
МакДональд
13
Оконкво
33
33
13
Оконкво
18
15
15
18
28
24
24
28
7
Кэннон
10
Долби
10
Долби
7
Кэннон
Остались в запасе
Хэрроджейт
Рексхэм
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
44
Josh Falkingham
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
5
William Boyle
ЦЗ
11
Liam McAlinden
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
44
Josh Falkingham
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
Остались в запасе
5
William Boyle
ЦЗ
11
Liam McAlinden
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Хэрроджейт - Рексхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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