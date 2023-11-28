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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Брэдфорд Сити
Форест Грин - Брэдфорд Сити: обзор матча 28 ноября 2023
Форест Грин
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Брэдфорд Сити
9'
M. Platt
21'
Э. Кук (П)
87'
Д. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Брэдфорд Сити
90'
+2
Замена
С. Стаббс
️️️️
Д. Уокер
90'
+1
Красная карточка
Э. Тэйлор
88'
Желтая карточка
Д. Уокер
Желтая карточка
J. Moore-Taylor
88'
87'
ГОЛ! 0:3!
Д. Уокер
84'
Замена
К. Одуор
️️️️
Э. Кук
70'
Замена
E. Osadebe
️️️️
Т. Смит
Замена
S. Robertson
️️️️
Ф. Дабо
69'
Замена
O. Sully
️️️️
Т. Омотойе
69'
Замена
Р. Иннис
️️️️
Ч. МакКэн
46'
Замена
К. Джонс
️️️️
Т. Йенкс
46'
Желтая карточка
Т. Дини
45'
+3
31'
Желтая карточка
Э. Тэйлор
21'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Кук
9'
ГОЛ! 0:1!
M. Platt
Пас отдал
Э. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
1
James Belshaw
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
21
Тедди Йенкс
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
17
Alex Gilliead
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
11
Vadaine Oliver
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
2-1-2-5
1
3
25
Дабо
8
МакКэн
21
Йенкс
16
14
Дини
15
3
7
14
Омотойе
2-1-1-5
21
Льюис
3
Тэйлор
12
Ричардс
21
Смолвуд
7
Уокер
5
29
Смит
39
Кук
2
17
8
МакКэн
5
Иннис
5
Иннис
8
МакКэн
25
Дабо
19
19
25
Дабо
21
Йенкс
28
Джонс
28
Джонс
21
Йенкс
39
Кук
29
Одуор
29
Одуор
39
Кук
7
Уокер
6
Стаббс
6
Стаббс
7
Уокер
29
Смит
6
6
29
Смит
Остались в запасе
Форест Грин
Брэдфорд Сити
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
Главный тренер
Трой Дини
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
11
Vadaine Oliver
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
Остались в запасе
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
11
Vadaine Oliver
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Форест Грин - Брэдфорд Сити
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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