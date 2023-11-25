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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Донкастер Роверс
Крю Александра - Донкастер Роверс: обзор матча 25 ноября 2023
Крю Александра
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
30'
Л. Оффорд
44'
C. O'Riordan
90+2'
C. O'Riordan
16'
М. Фаал
57'
Д. Айронсайд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Донкастер Роверс
Замена
Ч. Финни
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
C. O'Riordan
Пас отдал
Р. Адебизи
90'
+2
Желтая карточка
К. Томас
90'
+1
90'
Замена
H. Biggins
️️️️
L. Molyneux
82'
Замена
T. Rowe
️️️️
J. Maxwell
82'
Замена
G. Broadbent
️️️️
Z. Westbrooke
Замена
Э. Невитт
️️️️
А. Роу
62'
57'
ГОЛ! 2:2!
Д. Айронсайд
Пас отдал
J. Maxwell
ГОЛ! 2:1!
C. O'Riordan
44'
37'
Желтая карточка
Т. Андерсон
ГОЛ! 1:1!
Л. Оффорд
Пас отдал
А. Роу
30'
19'
Желтая карточка
J. Maxwell
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Фаал
Пас отдал
Д. Айронсайд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
8
Конор Томас
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Донкастер Роверс
3
James Maxwell
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
26
Том Андерсон
(К)
ЦЗ
9
Мо Фаал
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
44
Чарли Колкетт
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Донкастер Роверс
6
Ричард Вуд
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дэвис
6
Оффорд
6
5
Деметриу
3
Адебизи
2
Куни
8
Томас
11
Роу
10
Уайт
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
3-5
3
16
26
Андерсон
9
Айронсайд
24
33
23
43
19
Бейкер-Ричардсон
14
Финни
14
Финни
19
Бейкер-Ричардсон
11
Роу
20
Невитт
20
Невитт
11
Роу
3
10
10
3
24
8
8
24
43
10
10
43
Остались в запасе
Крю Александра
Донкастер Роверс
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
36
J. Goodman
ЦП
6
Ричард Вуд
ЦЗ
21
Kyle Hurst
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
6
Ричард Вуд
ЦЗ
21
Kyle Hurst
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Крю Александра - Донкастер Роверс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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