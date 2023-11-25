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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Хэрроджейт
Кроули Таун - Хэрроджейт: обзор матча 25 ноября 2023
Кроули Таун
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Хэрроджейт
23'
Б. Глэдвин
71'
K. Lolos
45+6'
J. Muldoon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Хэрроджейт
90'
+2
Желтая карточка
С. Дули
88'
Желтая карточка
J. March
84'
Желтая карточка
Р. МакДональд
Замена
T. Johnson
️️️️
A. Campbell
80'
Желтая карточка
Л. Келли
79'
ГОЛ! 2:1!
K. Lolos
Пас отдал
Л. Келли
71'
Желтая карточка
J. Williams
61'
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
J. Muldoon
Пас отдал
Э. О'Коннор
32'
Замена
J. March
️️️️
С. Фоларин
ГОЛ! 1:0!
Б. Глэдвин
Пас отдал
A. Campbell
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
26
Jay Williams
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
7
Бен Глэдвин
(К)
АП
25
Ник Царулла
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Хэрроджейт
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
3
Род МакДональд
(К)
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
14
Abraham Odoh
ЦФ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
34
Bradley Williams
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
9
Josh March
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
1-1-3-1-4
26
5
2
Гордон
26
49
4
Келли
7
Глэдвин
25
Царулла
9
Орси
28
17
2-1-1-2-5
2
О'Коннор
3
МакДональд
14
Фолдс
2
Рэмси
12
Фоларин
22
Дули
14
18
7
8
21
28
23
23
28
12
Фоларин
9
9
12
Фоларин
Остались в запасе
Кроули Таун
Хэрроджейт
34
Corey Addai
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
34
Bradley Williams
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
34
Corey Addai
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
34
Bradley Williams
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Кроули Таун - Хэрроджейт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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