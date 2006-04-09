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Амкар-Пермь - Динамо
Амкар-Пермь - Динамо: обзор матча 09 апреля 2006
Амкар-Пермь
09.04.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 2
Завершен
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