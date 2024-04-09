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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Уолсолл
Донкастер Роверс - Уолсолл: обзор матча 09 апреля 2024
Донкастер Роверс
09.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Уолсолл
39'
Д. Айронсайд
77'
Х. Аделакун
90+3'
И. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Уолсолл
Замена
J. McGrath
️️️️
L. Molyneux
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
И. Хатчинсон
Желтая карточка
H. Biggins
90'
+2
Замена
K. Hurst
️️️️
Х. Аделакун
85'
Замена
G. Broadbent
️️️️
М. Крейг
85'
82'
Замена
Р. Тирни
️️️️
R. Stirk
ГОЛ! 2:0!
Х. Аделакун
Пас отдал
J. Sterry
77'
74'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Гордон
67'
Замена
D. Johnson
️️️️
Д. Фоулкс
65'
Желтая карточка
Д. Гордон
Замена
H. Biggins
️️️️
T. Rowe
63'
46'
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Мэтт
Желтая карточка
Х. Аделакун
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Айронсайд
Пас отдал
L. Molyneux
39'
37'
Желтая карточка
Д. Фоулкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Уолсолл
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
21
Исаак Хатчинсон
АП
13
Owen Evans
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Донкастер Роверс
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
24
Zain Westbrooke
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Уолсолл
32
George Barrett
ВР
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
6
Priestley Farquharson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
3-3-1-3
22
Ло-Тутала
6
Вуд
3
10
5
37
Крейг
2
47
Аделакун
9
Айронсайд
43
4
2-1-1-5
16
26
12
Фоулкс
21
Хатчинсон
10
Гордон
24
8
14
15
43
6
6
43
47
Аделакун
21
21
47
Аделакун
10
10
10
10
37
Крейг
8
8
37
Крейг
8
26
Тирни
26
Тирни
8
10
Гордон
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
10
Гордон
12
Фоулкс
39
39
12
Фоулкс
9
Мэтт
9
Фаал
9
Фаал
9
Мэтт
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Уолсолл
30
Billy Waters
ЦП
24
Zain Westbrooke
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
32
George Barrett
ВР
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
30
Billy Waters
ЦП
24
Zain Westbrooke
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Остались в запасе
32
George Barrett
ВР
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Донкастер Роверс - Уолсолл
2
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
16
Офсайды
1
2
Количество передач
413
311
Сейвы
1
1
Точность передач %
71
60
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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