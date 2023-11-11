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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Моркамб
Гримсби Таун - Моркамб: обзор матча 11 ноября 2023
Гримсби Таун
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Моркамб
47'
Д. Роуз
49'
K. Green
59'
Р. Пайк
2'
А. Мейор
86'
J. Joshua Mckiernan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Моркамб
Желтая карточка
А. Хант
90'
+5
90'
Замена
M. Melbourne
️️️️
J. Slew
88'
Замена
E. Walker
️️️️
Д. Тутонда
88'
Замена
J. Davenport
️️️️
Д. Бедо
86'
ГОЛ! 3:2!
J. Joshua Mckiernan
Пас отдал
J. Slew
Замена
D. Wilson
️️️️
Р. Пайк
80'
Замена
А. Хант
️️️️
Э. Дрисколл-Гленнон
80'
Желтая карточка
G. Holohan
75'
Замена
A. Eisa
️️️️
O. Khan
71'
ГОЛ! 3:1!
Р. Пайк
Пас отдал
Э. Дрисколл-Гленнон
59'
Замена
H. Clifton
️️️️
Д. Эндрюс
58'
ГОЛ! 2:1!
K. Green
Пас отдал
Д. Роуз
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роуз
Пас отдал
K. Green
47'
46'
Замена
F. Rawson
️️️️
J. Connolly
46'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
Т. Блоксхэм
44'
Желтая карточка
Д. Тутонда
Желтая карточка
O. Khan
16'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Мейор
Пас отдал
J. Joshua Mckiernan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
28
Michael Mellon
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Моркамб
26
George Pedley
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
3
Max Melbourne
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
4-3-4
3
Дрисколл-Гленнон
5
44
31
6
Эндрюс
4
8
1
33
32
Роуз
15
Пайк
3-2-5
21
4
4
Бедо
33
Тутонда
28
34
Кинг
11
3
Мейор
14
Блоксхэм
28
2
3
Дрисколл-Гленнон
8
Хант
8
Хант
3
Дрисколл-Гленнон
6
Эндрюс
15
15
6
Эндрюс
33
7
7
33
15
Пайк
25
25
15
Пайк
14
Блоксхэм
24
Сонго'о
24
Сонго'о
14
Блоксхэм
4
Бедо
19
19
4
Бедо
11
3
3
11
4
5
5
4
33
Тутонда
21
21
33
Тутонда
Остались в запасе
Гримсби Таун
Моркамб
1
Джейк Иствуд
ВР
22
Kamil Conteh
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
26
George Pedley
ВР
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
22
Kamil Conteh
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Гримсби Таун - Моркамб
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Главный судья:
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