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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Бэрроу
Брэдфорд Сити - Бэрроу: обзор матча 11 ноября 2023
Брэдфорд Сити
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Бэрроу
33'
Т. Смит
1'
D. Telford
77'
G. Ray
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Бэрроу
Замена
M. Derbyshire
️️️️
B. Halliday
84'
Желтая карточка
Э. Кук
77'
77'
ГОЛ! 1:2!
G. Ray
75'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
D. Telford
70'
Замена
S. Foley
️️️️
Т. Уайт
59'
Замена
D. Campbell
️️️️
K. Spence
59'
Замена
J. Proctor
️️️️
E. Acquah
Желтая карточка
B. Halliday
50'
45'
+5
Желтая карточка
Т. Уайт
Замена
E. Osadebe
️️️️
Д. Ойегоке
43'
38'
Желтая карточка
K. Spence
ГОЛ! 1:1!
Т. Смит
Пас отдал
Д. Уокер
33'
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
Л. Райдхэлг
26'
1'
ГОЛ! 0:1!
D. Telford
Пас отдал
K. Spence
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
4
Том Уайт
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Брэдфорд Сити
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
27
Matt Derbyshire
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
34
Бен Уитфилд
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
3-1-5
21
Льюис
3
Райдхэлг
6
Стаббс
3
Тэйлор
21
Смолвуд
17
29
Смит
39
Кук
7
Уокер
23
3-1-5
17
Честер
22
8
27
19
29
15
6
11
Ньюби
3
Райдхэлг
33
Ойегоке
33
Ойегоке
3
Райдхэлг
Ойегоке
6
6
Ойегоке
2
27
27
2
19
34
Уитфилд
34
Уитфилд
19
4
Уайт
16
16
4
Уайт
8
16
16
8
33
9
9
33
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Бэрроу
20
Harrison Chapman
ЦП
28
Adam Wilson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
12
Josh Lillis
ВР
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
20
Harrison Chapman
ЦП
28
Adam Wilson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Брэдфорд Сити - Бэрроу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Информация о матче
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