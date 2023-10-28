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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Уимблдон
Моркамб - Уимблдон: обзор матча 28 октября 2023
Моркамб
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Уимблдон
46'
M. Mellon
51'
J. Lewis (АГ)
61'
M. Mellon (П)
88'
M. Mellon
72'
А. Литтл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Уимблдон
Замена
C. Brown
️️️️
J. Joshua Mckiernan
90'
+8
Замена
К. Смит
️️️️
J. Davenport
90'
+8
Замена
E. Walker
️️️️
M. Mellon
90'
+6
ГОЛ! 4:1!
M. Mellon
88'
Замена
M. Melbourne
️️️️
C. Stokes
83'
Желтая карточка
Д. Тутонда
79'
73'
Замена
К. Лемоней-Эванс
️️️️
J. Neufville
72'
ГОЛ! 3:1!
А. Литтл
Пас отдал
А. Аль-Хамади
Желтая карточка
J. Davenport
65'
62'
Замена
H. Biler
️️️️
I. Ogundere
ГОЛ с пенальти! 3:0!
M. Mellon
61'
61'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
О. Бугиль
57'
Желтая карточка
О. Бугиль
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
J. Lewis
51'
ГОЛ! 1:0!
M. Mellon
Пас отдал
J. Slew
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
2
Joel Senior
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
6
Ryan Johnson
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
7
Джеймс Тилли
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Моркамб
26
George Pedley
ВР
26
Lennon Dobson
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
1-1-2-5
21
33
Тутонда
24
Сонго'о
19
28
14
11
28
14
Блоксхэм
5
4-3-3
1
Басс
33
26
31
6
23
Ривс
8
Литтл
7
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
7
Тилли
28
20
20
28
14
3
3
14
19
17
Смит
17
Смит
19
28
21
21
28
33
2
2
33
7
24
Лемоней-Эванс
24
Лемоней-Эванс
7
9
Бугиль
13
Дэвисон
13
Дэвисон
9
Бугиль
Остались в запасе
Моркамб
Уимблдон
26
George Pedley
ВР
26
Lennon Dobson
ЦП
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
26
Lennon Dobson
ЦП
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Моркамб - Уимблдон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
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