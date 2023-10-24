Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Транмер
Моркамб - Транмер: обзор матча 24 октября 2023
Моркамб
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Транмер
72'
J. Turnbull (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Транмер
84'
Замена
C. Jolley
️️️️
K. Dennis
Желтая карточка
А. Мейор
79'
79'
Замена
J. Hawkes
️️️️
H. Saunders
Замена
J. Davenport
️️️️
J. Slew
75'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Turnbull
72'
Замена
M. Melbourne
️️️️
Д. Тутонда
64'
Желтая карточка
Д. Бедо
63'
58'
Замена
P. Lewis
️️️️
Б. Уокер
58'
Замена
Р. Аптер
️️️️
К. Моррис
45'
+4
Желтая карточка
C. Jennings
45'
Желтая карточка
R. Hendry
Замена
C. Stokes
️️️️
D. Love
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
28
Michael Mellon
ЦП
3
Адам Мейор
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Моркамб
19
Jacob Davenport
ЦП
21
Ethan Walker
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
12
Charlie Jolley
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
2-1-1-5
21
33
Тутонда
4
Бедо
24
Сонго'о
28
2
11
14
Блоксхэм
28
2
1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
4
18
32
18
Моррис
23
11
19
19
11
33
Тутонда
3
3
33
Тутонда
2
14
14
2
32
21
21
32
9
12
12
9
4
Уокер
17
17
4
Уокер
18
Моррис
30
Аптер
30
Аптер
18
Моррис
Остались в запасе
Моркамб
Транмер
21
Ethan Walker
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
21
Ethan Walker
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Моркамб - Транмер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Новости команд
Все
Моркамб
Транмер
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+