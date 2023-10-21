Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Суиндон Таун
Солфорд Сити - Суиндон Таун: обзор матча 21 октября 2023
Солфорд Сити
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Суиндон Таун
7'
И. Ингрэм
11'
Р. Хаттон
84'
Ч. Остин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Суиндон Таун
90'
+1
Замена
L. Kinsella
️️️️
S. Khan
Замена
L. Shephard
️️️️
M. Smith
86'
Красная карточка
К. Тилт
84'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ч. Остин
Желтая карточка
M. Lund
76'
63'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
J. Young
51'
Замена
H. Minturn
️️️️
T. Brewitt
Замена
С. Маллан
️️️️
Л. Гарбатт
46'
Желтая карточка
M. Smith
34'
Желтая карточка
Э. Уотт
15'
12'
Желтая карточка
T. Brewitt
11'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хаттон
Пас отдал
T. Shade
ГОЛ! 1:0!
И. Ингрэм
Пас отдал
L. Bolton
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
3
Declan John
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
8
Matthew Lund
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
17
Tyrese Shade
ЦП
20
George McEachran
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Солфорд Сити
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
45
Djavan Pedro
ЦФ
1
Joe Wright
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
4
Thomas Clayton
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
4-2-5
5
Мариаппа
16
Тилт
29
Гарбатт
2
Ингрэм
3
8
21
17
44
4
Уотт
8
2-3-1-4
1
Махони
28
20
Блэйк-Трейси
17
20
12
10
Кемп
2
Годвин-Малифе
33
Хаттон
20
32
Остин
29
Гарбатт
14
Маллан
14
Маллан
29
Гарбатт
17
32
32
17
12
31
31
12
20
29
29
20
28
4
4
28
Остались в запасе
Солфорд Сити
Суиндон Таун
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
45
Djavan Pedro
ЦФ
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
12
Льюис Уорд
ВР
4
Thomas Clayton
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
45
Djavan Pedro
ЦФ
1
Joe Wright
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
4
Thomas Clayton
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Солфорд Сити - Суиндон Таун
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Новости команд
Все
Солфорд Сити
Суиндон Таун
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+