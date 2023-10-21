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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Уимблдон
Бэрроу - Уимблдон: обзор матча 21 октября 2023
Бэрроу
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Уимблдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Уимблдон
90'
+1
Замена
J. Ball
️️️️
J. Neufville
Замена
Д. Гарнер
️️️️
E. Acquah
86'
82'
Замена
A. Sasu
️️️️
Д. Тилли
80'
Желтая карточка
Д. Тилли
Замена
L. Stephenson
️️️️
K. Spence
78'
66'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
Замена
D. Telford
️️️️
Б. Уитфилд
61'
Замена
S. Foley
️️️️
R. Gotts
61'
48'
Желтая карточка
А. Литтл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
26
Jack Currie
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
23
Джейк Ривс
ЦП
9
Омар Бугиль
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
16
Sam Foley
ЦП
27
Luca Stephenson
ЦП
4
Том Уайт
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
6
James Ball
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
3-1-5
17
Честер
8
22
34
Уитфилд
27
33
11
Ньюби
16
6
4-3-3
1
Басс
6
31
33
26
7
8
Литтл
23
Ривс
7
Тилли
12
Аль-Хамади
9
Бугиль
22
16
16
22
8
27
27
8
34
Уитфилд
19
19
34
Уитфилд
33
19
Гарнер
19
Гарнер
33
7
Тилли
29
29
7
Тилли
7
6
6
7
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
Остались в запасе
Бэрроу
Уимблдон
12
Josh Lillis
ВР
4
Том Уайт
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
4
Том Уайт
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Бэрроу - Уимблдон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
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0 : 3
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