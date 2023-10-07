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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Хэрроджейт
Ньюпорт Каунти - Хэрроджейт: обзор матча 07 октября 2023
Ньюпорт Каунти
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Хэрроджейт
58'
У. Эванс
42'
G. Thomson
52'
Э. О'Коннор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Хэрроджейт
90'
+2
Желтая карточка
Д. Сиви
89'
Замена
Д. Сиви
️️️️
J. Daly
81'
Замена
L. Armstrong
️️️️
J. March
74'
Желтая карточка
К. Рэмси
Желтая карточка
R. Delaney
69'
Желтая карточка
А. Уайлдиг
65'
ГОЛ! 1:2!
У. Эванс
Пас отдал
Л. Пэйн
58'
Замена
K. Rai
️️️️
J. Waite
53'
Замена
Л. Пэйн
️️️️
Ш. МакЛафлин
53'
52'
ГОЛ! 0:2!
Э. О'Коннор
Пас отдал
G. Thomson
42'
ГОЛ! 0:1!
G. Thomson
Пас отдал
M. Daly
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
11
James Waite
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
8
Брин Моррис
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Хэрроджейт
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
2
Кейн Рэмси
ЦП
9
Josh March
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
3
Род МакДональд
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Ньюпорт Каунти
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
18
Jack Muldoon
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
2-3-1-5
15
33
24
Уайлдиг
11
21
МакЛафлин
9
Эванс
1
9
Богль
17
23
8
Моррис
2-2-5
30
Гибсон
2
О'Коннор
10
2
Рэмси
7
1
3
МакДональд
44
8
21
МакЛафлин
27
Пэйн
27
Пэйн
21
МакЛафлин
11
18
18
11
11
14
Сиви
14
Сиви
11
9
59
59
9
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Хэрроджейт
7
Nathan Wood
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
18
Jack Muldoon
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
7
Nathan Wood
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
18
Jack Muldoon
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Хэрроджейт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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